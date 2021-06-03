Итальянские СМИ: Тедеско может возглавить «Сампдорию»

Бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско может занять пост главного тренера «Сампдории».

По информации Il Secolo XIX, генуэзский клуб рассматривает 35-летнего немца в качестве возможной замены Клаудио Раньери, покинувшего команду по окончании сезона-2020/21.

Отмечается, что 4 мая президент «блучеркьяти» Массимо Ферреро проведет встречу с потенциальным наставником клуба. Вполне вероятно, что это будет именно экс-тренер москвичей.

Тедеско возглавлял «Спартак» в период с 2019 по 2021 год. В прошедшем сезоне красно-белые заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, попав в квалификацию Лиги чемпионов.