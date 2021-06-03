Анзор Кавазашвили: Считаю, что Гилерме заслужил своей игрой попасть в сборную России на Евро-2020

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил недовольство по поводу отсутствия в заявке сборной России на чемпионате Европы-2020 вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

Напомним, что тренерский штаб национальной команды вызвал на ближайший турнир трех голкиперов – Антона Шунина («Динамо»), Матвея Сафонова («Краснодар») и Юрия Дюпина («Рубин»).

– Не сомневаюсь, что Черчесов сделает правильный выбор, но позволю себе не согласиться с ним в одном моменте. Считаю, что Гилерме заслужил своей игрой за «Локомотив» приглашение в команду. В том, что железнодорожники выиграли Кубок России и поднялись на пьедестал РПЛ, его заслуга очень велика. Во времена советской сборной в первую команду страны не получил бы приглашение ни один из вызванных на Евро-2020 голкиперов, – приводит слова Кавазашвили «МК-Спорт».

В прошедшем сезоне 35-летний Гилерме принял участие в 36 матчах, в которых пропустил 41 мяч и 17 раз отстояв «на ноль». Его клуб занял третье место в турнирной таблице РПЛ, а также стал победителем Кубка России.