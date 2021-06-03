Фернандес и Черышев тренируются в общей группе сборной России

Игроки сборной России, а именно правый защитник Марио Фернандес и левый полузащитник Денис Черышев провели тренировку в общей группе национальной команды. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, все футболисты российской команды начали сегодняшний тренировочный процесс в общей группе. По индивидуальной программе занимается только левый защитник Илья Самошников, не попавший в итоговую заявку сборной на чемпионате Европы-2020.

Напомним, что на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе B, где они сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

5 июня сборная России проведет контрольную встречу против команды Болгарии. Начало матча – в 18:00 мск.