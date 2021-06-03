Рыбка рассказал о том, как перешел в «Металлист»

Украинский голкипер Александр Рыбка рассказал, как договорился с латвийским «Лиепаем» о расторжении контракта для перехода в харьковский «Металлист».

«Я обратился к президенту клуба, честно сказал, что хочется домой, в Украину. Расстались порядочно, без проблем, со мной там рассчитались. Кстати, когда ехал в «Лиепаю», был звонок из ФК «Львов», было предложение перейти в эту команду. Но почему-то не подкупило это предложение, тем более, я уже прилетел в Латвию на подписание контракта», - приводит слова Рыбки Meta-ratings.com.ua.

Добавим, что в высшей лиги Латвии 34-летний вратарь провел 17 игр, в которых пропустил 19 мячей.