Цыганков и Соболь не помогут сборной Украины в товарищеском матче против Северной Ирландии

Полузащитник Виктор Цыганков и защитник Эдуард Соболь не поехали со сборной Украины в Днепр для участия в товарищеском матче против команды Северной Ирландии, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Игра пройдет 3 июня в 21:00 по московскому времени.

Добавим, что перед участием в Евро-2020 команда Андрея Шевченко проведет еще один контрольный матч, соперником будет сборная Кипра.

На чемпионате Европы украинцы сыграют в одной группе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.