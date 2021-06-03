Источник: «Локомотив» уволил Сухину

Московский «Локомотив уволил начальника Станислава Сухину, а также всех врачей основной команды, включая Никиту Карлицкого, сообщает Sport24.ru.

Напомним, из-за того, что Сухина перед игрой 25-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) вошел в судейскую комнату, железнодорожники провели один из следующих домашних матчей на нейтральном поле. Игра 29-го тура РПЛ «Локомотив» - «Динамо» прошла на «Арене Химки».

Сухина работал в «Локомотиве» с февраля 2017 года, а Карлицкий находился в клубной системе железнодорожников с 2013 года.

Официально информация не подтверждена.