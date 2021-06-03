Акционеры «Спартака» больше не требуют с Газизова 88 млн рублей

Артур Егиян, адвокат бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, рассказал, что акционерное общество «Капитальные активы» сняло судебное требование взыскать с его клиента 88,3 млн рублей.

«Сегодня рассматривались определенные процессуальные вопросы, необходимые для подготовки дела к разбирательству. В частности, истец уточнил исковые требования: они больше не требуют взыскать около 88 миллионов. Теперь они только оспаривают условия о выходном пособии и соответствующее решение совета директоров», - приводит слова Егияна «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» должен был выплатить Газизову 400 миллионов рублей за досрочный разрыв соглашения, но заплатил только 100 млн.