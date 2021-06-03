Жирков попал в пятерку самых возрастных игроков Евро-2020

Левый защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков оказался в топ-5 самых возрастных игроков, которые могут принять участие на чемпионате Европы-2020.

Отметим, что Жирков (37 лет 306 дней) занял пятое место в данном рейтинге. Старше него на турнире являются лишь четыре игрока, а именно голкипер сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург (38 лет и 273 дня), вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон (38 лет и 173 дня), центральный защитник сборной Португалии Пепе (38 лет и 116 дней), а также нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев (37 лет и 330 дней).

Напомним, в сезоне-2020/21 Жирков принял участие в 20 матчах, отличившись двумя ассистами. Всего в составе сборной России защитник провел 103 встречи, забив два гола и сделав 11 результативных передач.

На Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе B, где они сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

5 июня сборная России проведет контрольную встречу против команды Болгарии. Начало матча – в 18:00 мск.