Форвард олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо может перейти в «Зенит» за 15 миллионов евро

Нападающий «Ред Булл Брагантино» и олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо близок к переходу в «Зенит».
По информации UOL, петербургский клуб заплатит за переход 24-летнего игрока 15 миллионов евро. Руководство сине-бело-голубых уверено в успешности данной сделки в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересованы «Рома» и «Лейпциг».
Напомним, Клаудинью выступает за бразильскую команду с сентября 2019 года. В общей сложности он отыграл 122 матча, забил 32 гола и отдал 24 ассиста. Действующий контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2024-го.
источник: UOL