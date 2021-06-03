«Спартак» оштрафован за некорректные высказывания в адрес ЦСКА в социальных сетях на 60 тысяч рублей

Комитет по этики РФС оштрафовал московский «Спартак» за некорректное сообщение в социальных сетях в адрес ЦСКА, опубликованное после матча 27-го тура российской премьер-лиги, сообщает «РБ-Спорт».

После игры были красно-белыми выложены два твита: «Привет, конюшня, как дела?» и ролик с фразой, которую цензурно перевели в армейском клубе как «вы отстой».

За какую из публикаций наказан «Спартак» не сообщается. Помимо штрафа, по информации источника, красно-белым вынесено замечание.