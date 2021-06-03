Руководитель проекта VAR в России Калошин покидает РФС

РФС объявил о том, что руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин покидает свой пост в связи с истечением срока контракта.

«РФС выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта VAR в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Также сообщается о прекращении сотрудничества со специальным советником генерального секретаря РФС Дэвидом Эллереем.