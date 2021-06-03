«Спартак» прокомментировал наказание за некорректное высказывание в адрес ЦСКА

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что из-за опубликованных красно-белыми твитов между ними и ЦСКА вышло недопонимание.

«Мы всегда с уважением относились и будем относиться ко всем субъектам футбола и общественной жизни в целом. Жаль, что вышло недопонимание. Тем не менее, мы естественно с уважением относимся к решениям Комитета по этике», - приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после игры 27-го тура российской премьер-лиги в адрес ЦСКА были опубликованы два твита: «Привет, конюшня, как дела?» и ролик с фразой, которую цензурно перевели в армейском клубе как «вы отстой».