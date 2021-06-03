Мария Захарова: Решение Дании о недопуске болельщиков на матчи ЧЕ касается всех фанатов из-за рубежа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей Дании о недопуске российских болельщиков на матч чемпионата Европы, запланированный на 21 июня.

«Много было вопросов, в том числе и от Матч ТВ, про Данию и решение о недопуске болельщиков на Чемпионат Европы по футболу.

По информации датских властей, решение не допускать болельщиков на проходящие на территории королевства футбольные матчи ЕВРО-2020 затрагивает всех фанатов, прибывающих из-за рубежа, без исключения.

Как сообщили в Министерстве культуры Дании, в чьей компетенции находится и спортивная тематика, введение таких жестких ограничительных мер было осуществлено на основе рекомендаций национальных медицинских служб из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в мире в связи с пандемией COVID-19», - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, Россия и Дания являются соперниками по группе В чемпионата Европы-2020. Также в квартет попали команды Бельгии и Финляндии.