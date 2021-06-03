Песков рассказал, будет ли Путин следить за матчами сборной России на Евро-2020

Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, сообщил, что глава государства планирует следить за выступлением сборной России на чемпионате Европы.

«За матчами нашей сборной будет следить вся страна, конечно же, и президент России, это совершенно обязательно, конечно, мы все пожелаем нашим футболистам успеха, сначала будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов», — цитирует Пескова издание «Известие».

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).