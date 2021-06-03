Один из дисквалифицированных игроков молодежного состава «Ахмата» принес свои извинения

Футболист молодежного состава «Ахмата» Лечи Садулаев принес извинения за свои действия во встрече против «Локомотива».

«Хотел бы высказаться по инциденту, который случился в матче с «Локомотивом». Очень неприятно и стыдно, что все так получилось. Мы понимаем, что футбол — это игра, которая дарит эмоции и радость, это игра, которая объединяет, но иногда эмоции бьют через край. Так было и в тот день. Мы проигрывали в счете и не смогли совладать с эмоциями. Я с большой ответственностью принимаю критику и надеюсь, что таких моментов в нашем футболе не будет», - приводит слова Садулаева Sport24.ru

Напомним, что в поединке заключительного тура молодежного первенства страны «Ахмат» принимал 27 мая московский «Локомотив» (1:5). На 83-й минуте матча капитан грозненской команды Садулаев получил вторую желтую карточку за повторный неправильный розыгрыш мяча после пропущенного гола. Он выбил снаряд за пределы поля, а затем толкнул арбитра, после чего на поле вспыхнула потасовка между игроками команд. По итогам разбирательств «Ахмат» отстранил от тренировок Садулаева, Абдула-Малика Джакуева и Турпала-Али Ибишева.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в свою очередь дисквалифицировал восемь футболистов чеченской команды (Садулаева, Джакуева, Ибишева, Хамзата Хажмухамбетова, Ислама Альсултанова, Магомеда Арцуева, Абубакара Иналкаева и Билала Ахъядова) и одного игрока «Локомотива» (Артема Карпукаса). Самое большое наказание получил как раз Садулаев - восемь матчей дисквалификации за участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение игрока в адрес официального лица матча.