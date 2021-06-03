Бывший президент «Локомотива» Наумов удивлен увольнению Сухины

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов предположил, из-за чего железнодорожники расстались с начальником команды Станиславом Сухиной.

«Я знаю Сухину как опытного специалиста. Он давно в футболе. Станислав — грамотный человек. Но сказались его проколы, которые он допустил. Наверное, из-за этого было принято данное решение. Да, я удивлен его уходу», - приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

Напомним, из-за того, что Сухина перед игрой 25-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» - «Спартак» вошел в судейскую комнату, железнодорожники провели один из следующих домашних матчей (с «Динамо») на нейтральном поле.

Добавим, что по информации источника, «Локомотив» также покинут все врачи основной команды.