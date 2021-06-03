Официально: «Локомотив» не стал продлевать контракт с Сухиной

Московский «Локомотив» объявил о том, что не стал продлевать контракт с начальником основной команды Станиславом Сухиной.

«Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Напомним, из-за того, что Сухина перед игрой 25-го тура российской премьер-лиги «Локомотив» - «Спартак» вошел в судейскую комнату, красно-зеленые провели один из следующих домашних матчей (с «Динамо») на нейтральном поле.