Федун ждет от сборной России выхода в четвертьфинал

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате Европы.
«От нашей сборной на Евро можно ожидать выхода в четвертьфинал», - приводит слова руководителя ТАСС.
Напомним, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Семь матчей состоятся в Санкт-Петербурге, в том числе, поединки российской команды против Бельгии и Финляндии. Встреча Россия - Дания пройдет в Копенгагене. Кроме того, Санкт-Петербург примет одну игру 1/4 финала.
Ранее власти Дании запретили въезд в страну российским болельщикам.
источник: ТАСС