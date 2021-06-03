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03 июня 16:11
автор: Александр Шульгин

Федун ждет от сборной России выхода в четвертьфинал

Чемпионат Европы по футболу начнется 11 июня.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

«От нашей сборной на Евро можно ожидать выхода в четвертьфинал», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Семь матчей состоятся в Санкт-Петербурге, в том числе, поединки российской команды против Бельгии и Финляндии. Встреча Россия - Дания пройдет в Копенгагене. Кроме того, Санкт-Петербург примет одну игру 1/4 финала.

Ранее власти Дании запретили въезд в страну российским болельщикам.

источник: ТАСС
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