Андрей Червиченко: Калошина давно надо было убирать

- Покинул свой пост Леонид Калошин, который в РФС отвечал за VAR.

- И слава Богу – на одного, слово подберите сами, стало меньше в нашем футболе.

- В РФС с вами не согласны по поводу Калошина. Цитирую: «Российский футбольный союз выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта VAR в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу»…

- Особенно хочется поблагодарить за то, что все скинулись, думая, что для VAR будет закуплено оборудование, а оказалось, что они линию офсайда отслеживали по трансляциям НТВ-Плюс.

Ритуальные танцы с бубнами выполнены, благодарность объявлена, но думаю, все эти скандалы с VAR, из которого люди сделали себе маленькую кормушку, всем надоели. Поэтому Калошин и получил под зад. Давно его надо было убирать.

