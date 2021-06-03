Клуб ПФЛ из Махачкалы готов подписать Нурмагомедова

Президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что его клуб готов подписать бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Контракт готов, осталось подписать. По срокам и условиям - Хабиб сам их впишет, и мы договоримся. По тем нарезкам, которые я вижу, он в отличной физической форме, у него большое желание, характер. Так что, я думаю, он сможет себя реализовать в профессиональном футболе», - приводит слова Лахиялова ТАСС.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в ММА в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Всего в своей карьере 32-летний дагестанец провел 29 побед, не потерпев ни одного поражения.

«Легион-Динамо» за два тура до конца чемпионата, набрав 61 очко, занимает четвертое место в первой группе ПФЛ.