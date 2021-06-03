Французскую лигу 1 сократят до 18 команд

Французская лига 1 сократится с 20 команд до 18, начиная с сезона 2023/2024.
Как сообщает Le Parisien, такое решение приняла Профессиональная футбольная лига Франции на основе результатов голосования. За сокращение элитного дивизиона высказались 97 процентов участников.
Решение о сокращении принято в связи с большими финансовыми потерями, вызванными пандемией коронавируса.
Таким образом, по итогам сезона 2022/2023 лигу 1 покинут четыре клуба, в то время как из низшего дивизиона поднимутся только два.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Франции стал «Лилль».