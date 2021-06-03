СМИ: «Реал» не будет продлевать контракт с Рамосом

По информации AS, мадридский «Реал» не будет продлевать контракт с капитаном команды Серхио Рамосом.

Источник отмечает, что и без того сложные отношения Рамоса с президентом клуба Флорентином Пересом ухудшились после того, как игрок отказался из-за пандемии коронавируса сократить свою зарплату на десять процентов и призывал к этому партнеров по команде.

Сумма, которую «Реал» готов был потратить на продление контракта со своим капитаном, уже использована на подписание экс-защитника «Баварии» Давида Алабы.

Добавим, что Рамос играет за «Реал» с 31 августа 2005 года, за это время он провел за клуб 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.

Вместе с 35-летним защитником «Реал» выиграл пять чемпионатов Испании, два Кубка Короля, три Суперкубка УЕФА и по четыре раза Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.