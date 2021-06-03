Агент Клаудиньо отреагировал на слухи об интересе «Зенита»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо, опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

«Никакого предложения от «Зенита» по Клаудиньо я не получал. Это неправда. Есть предложения от других клубов. «Зенит» же ко мне не обращался», - приводит слова Гарсии «Р-Спорт».

Отметим, что в нынешнем году Клаудиньо сыграл 21 матч за «Ред Булл Брагантино», забил три гола и отдал шесть результативных передач. Текущее соглашение футболиста с бразильским клубом истекает в декабре 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 11 миллионов евро.