Защитник «Ахмата» Ненахов перешел в «Локомотив»

Московский «Локомотив» объявил о переходе из грозненского «Ахмата» защитника Максима Ненахова.

Отмечается, что соглашение рассчитано на три года.

«Я рад стать частью «Локомотива». Для меня переход в клуб с большими амбициями - новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках. Благодарю свой предыдущий клуб «Ахмат», у меня остались только теплые воспоминания.

Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов. Надеюсь, вместе с командой добьемся больших побед», - приводит слова футболиста официальный сайт железнодорожников.

Добавим, в минувшем сезоне 22-летний Ненахов провел за грозненцев 31 матч и отдал три результативные передачи. Ранее россиянин выступал за волгоградский «Ротор», «СКА-Хабаровск», «Тюмень» и московское «Динамо». По оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 1,8 миллиона евро.