Приговор Кокорину и Мамаеву оставили в силе

Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал изменять приговор российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Суд постановил кассационные жалобы защиты оставить без удовлетворения», - приводит ТАСС решение органа.

Напомним, согласно последнему решению суда, вынесенному после удовлетворения апелляционных жалоб игроков, Мамаев был приговорен к одному году исправительных работ наряду с братом Кокорина - Кириллом и еще одним подсудимым Александром Протасовицким. Кокорин-футболист получил полтора года колонии.

В своих нынешних жалобах защита Мамаева добивалась переквалификации преступления с части второй статьи 115 Уголовного кодекса РФ на первую и оправдания по статье 116. Александр Кокорин требовал полной отмены приговора.