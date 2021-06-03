Гаджиев считает, что Нурмагомедову не надо переходить в футбол

Бывший тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев не поддерживает переход бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в футбол.

«Хабиб может совершать серьезные поступки, а выступать на футбольном поле - это не его уровень. Даже если бы мы представили, что это премьер-лига, то выступать Хабибу на уровне премьер лиги - даже это не его уровень. В каких-то показательных матчах, сыграть со сборной правительства Москвы или правительства России - там он может выступить, это нормально», - приводит слова Гаджиева ТАСС.

Напомним, что сегодня президент махачкалинского футбольного клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что готов подписать Нурмагомедова на любых условиях.