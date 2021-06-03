Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги в минувшем сезоне

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком бундеслиги в завершившемся сезоне.

Как сообщает клубная пресс-служба, по итогам голосования форвард с огромным отрывом победил Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» и своего одноклубника Томаса Мюллера, набрав более 75 процентов голосов против семи у норвежца и трех с половиной у немца.

Отметим, что всего эта награда достается поляку уже в пятый раз.

В прошлом сезоне Левандовски забил в бундеслиге 41 мяч, превзойдя рекорд Герда Мюллера.

«Бавария» в очередной раз завоевала чемпионский титул.