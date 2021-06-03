Суперкубок УЕФА не будет перенесен из Белфаста

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию, что матч за Суперкубок УЕФА может быть перенесен из Белфаста в Стамбул. Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Северной Ирландии.

«После недавних слухов о переносе игры в Стамбул УЕФА сегодня подтвердил, что матч за Суперкубок УЕФА между лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом» состоится в Белфасте», - говорится в заявлении организации.

Напомним, что встреча состоится 11 августа, в ней сыграют победитель Лиги чемпионов «Челси» и обладатель трофея Лиги Европы «Вильярреал».