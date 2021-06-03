Бернардо Силва может перейти в «Атлетико»

По информации France Football, «Атлетико» хочет в летнее трансферное окно приобрести у «Манчестер Сити» португальского полузащитника Бернардо Силву.

Источник отмечает, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне следит за 26-летним футболистом еще с того момента, как он выступал в «Монако», с которым полузащитник выиграл французскую лигу 1 сезона-2016/17. «Атлетико» надеется договорится с Силвой через хорошие взаимоотношения с его агентом Хорхе Мендесом.

В то же время «Манчестер Сити» не желает расставаться со своим игроком, чей контракт с «горожанами» истекает в 2025 году. Если Силва примет решение уйти из английского клуба, «Манчестер Сити» попробует приобрести у «Астон Виллы» Джека Грилиша.