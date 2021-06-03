Роналду может покинуть «Ювентус» и перейти в «ПСЖ»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб, так как не входит в планы нового наставника команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает AS.

По информации источника, представители «ПСЖ» вступили в переговоры с агентом португальского игрока Жорже Мендешем. При этом парижский клуб намерен включить в сделку нападающего Мауро Икарди. «Ювентус» готов продать Роналду за 30 миллионов евро.

Напомним, что Криштиану выступает за туринцев с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за «старую синьору» 44 матча, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость португальца составляет 45 миллионов евро.