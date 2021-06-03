Команды ПМЭФ и Администрации Санкт-Петербурга провели товарищеский матч по футболу

В Санкт-Петербурге на стадионе «Олимпиец» состоялся товарищеский матч по футболу между командами Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и Администрацией города. Он стал частью спортивно-зрелищной программы ПМЭФ и был призван помочь участникам форума провести время в неформальной обстановке. Организатором матча выступил Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.