Стал известен порядок организации продажи алкоголя в Санкт-Петербурге на время чемпионата Европы

Предпринимателям, осуществляющим торговлю алкоголя в Санкт-Петербурге, напомнили об ограничениях реализации подобной продукции во время проведения в городе матчей чемпионата Европы по футболу.

Принятый 19 мая закон г. Санкт-Петербурга »О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года» появился в открытом доступе с целью предупреждения торговых организаций, сообщает портал городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Как сообщает журнал «Профиль», запрет на продажу спиртных напитков будет действовать за день до матча и в день его проведения возле стадиона на Крестовском острове. Кроме того, запрет распространяется на зону болельщиков на Конюшенной площади на период с 11 июня по 11 июля; зону публичного просмотра матчей на Дворцовой площади, с 1 по 11 июля; тематический парк футбола на территории спорткомплекса «Юбилейный», с 11 июня по 11 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

В Питере пройдут встречи: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.