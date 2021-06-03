Молодежная сборная Португалии обыграла Испанию и вышла в финал чемпионата Европы

В полуфинале чемпионата Европы до 21 года сборная Португалии переиграла национальную команду Испании со счетом 1:0.
Победу португальцам принес защитник испанцев Хорхе Куэнка, отправивший мяч в свои ворота на 80-й минуте.
Таким образом, Португалия вышла в финал европейского первенства, где сыграет с победителем второй пары 1/2 финала ЧЕ Нидерланды - Германия. Встреча состоится сегодня, 3 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Европы-2021 (U21)
1/2 финала
Испания U-21 – Португалия U-21 – 0:1 (0:0, 0:1)