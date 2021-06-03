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03 июня 20:53
автор: Степан Шереметьев

Молодежная сборная Португалии обыграла Испанию и вышла в финал чемпионата Европы

Встреча проходила в Мариборе.

В полуфинале чемпионата Европы до 21 года сборная Португалии переиграла национальную команду Испании со счетом 1:0.

Победу португальцам принес защитник испанцев Хорхе Куэнка, отправивший мяч в свои ворота на 80-й минуте.

Таким образом, Португалия вышла в финал европейского первенства, где сыграет с победителем второй пары 1/2 финала ЧЕ Нидерланды - Германия. Встреча состоится сегодня, 3 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2021 (U21)
1/2 финала

Испания U-21 – Португалия U-21 – 0:1 (0:0, 0:1)

Гол:

0:1 – автогол Куэнка, 80.

Испания U-21 – Альваро Фернандес, Хиль, Куэнка, Мингеса, Хиль (Миранда, 46), Субименди, Пуадо, Ману Гарсия (Сансет, 76), Браим Диас (Пино, 66), Вильяр (Абель Руис, 82), Кукурелья.

Португалия U-21 – Диогу Кошта, Диогу Кейруш, Диогу Далот, Диогу Лейте, Конте, Жедсон Фернандеш (Флорентину, 51), Витинья, Фабиу Виейра (Педру Перейра, 90), Даниэл Браганса (Ромариу Баро, 65), Рафаэл Леау (Тиагу Томаш, 65), Мота (Жота, 65).

Предупреждения: Рафаэл Леау (31), Браим Диас (57).

источник: «Советский спорт»
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