Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил российское гражданство. Об этом сообщил сам футболист в Instagram.

«После 5 лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», - написал Рамирес.

Напомним, что эквадорский игрок выступает за «Краснодар» с 2017 года. В минувшем сезоне Рамирес провел за команду 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Текущее соглашение футболиста истекает 30 июня 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет шесть миллионов евро.