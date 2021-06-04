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04 июня 00:19
автор: Степан Шереметьев

Сборная Бельгии не смогла обыграть Грецию в товарищеском матче

Встреча прошла в Брюсселе.

В товарищеской встрече сборная Бельгии сыграла вничью с командой Греции - 1:1.

У бельгийцев отличился Торган Азар, а греки ответили голом в исполнении Георгиоса Тзавелласа.

Напомним, что Бельгия является соперником сборной России по группе на Евро-2020. Также в квартет входят сборные Дании и Финляндии. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Товарищеский матч

Бельгия — Греция — 1:1 (1:0)

Голы: Азар, 20, Тзавеллас, 66.

Бельгия: Миньоле (Селс, 90), Алдервейрелд (Тилеманс, 82), Боята, Денайер, Менье, Азар (Шадли, 75), Прат, Феррейра-Карраско (Троссар, 74), Дендонкер, Лукаку (Мертенс, 46), Доку (Батшуайи, 46).

Греция: Влаходимос, Пападопулос, Тзавеллас, Цимикас (Кутрис, 60), Яннулис, Бухалакис (Зека, 69), Андруцос (Салиакас, 80), Галанопулос (Сиопис, 70), Бакасетас (Манталос, 80), Павлидис (Пелкас, 60), Масурас.

источник: «Советский спорт»
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