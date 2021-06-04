Сборная Бельгии не смогла обыграть Грецию в товарищеском матче

В товарищеской встрече сборная Бельгии сыграла вничью с командой Греции - 1:1.
У бельгийцев отличился Торган Азар, а греки ответили голом в исполнении Георгиоса Тзавелласа.
Напомним, что Бельгия является соперником сборной России по группе на Евро-2020. Также в квартет входят сборные Дании и Финляндии. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
Товарищеский матч
Бельгия — Греция — 1:1 (1:0)
Голы: Азар, 20, Тзавеллас, 66.
Бельгия: Миньоле (Селс, 90), Алдервейрелд (Тилеманс, 82), Боята, Денайер, Менье, Азар (Шадли, 75), Прат, Феррейра-Карраско (Троссар, 74), Дендонкер, Лукаку (Мертенс, 46), Доку (Батшуайи, 46).
Греция: Влаходимос, Пападопулос, Тзавеллас, Цимикас (Кутрис, 60), Яннулис, Бухалакис (Зека, 69), Андруцос (Салиакас, 80), Галанопулос (Сиопис, 70), Бакасетас (Манталос, 80), Павлидис (Пелкас, 60), Масурас.