«Аталанта» планирует выкупить контракт Ромеро у «Ювентуса»

Итальянская «Аталанта» намерена оформить полноценный переход защитника «Ювентуса» Кристиана Ромеро. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, что нынешний сезон аргентинец провел за клуб из Бергамо на правах аренды.

По информации источника, трансфер 23-летнего футболиста обойдется «богине» в 16 миллионов евро. Еще два миллиона туринцы могут получить в качестве бонусов.

Напомним, что защитник перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в 2019 году за 26 миллионов евро. В минувшем сезоне Ромеро провел за «Аталанту» 42 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.