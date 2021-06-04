Источник: Лидеры сборной Бразилии не хотят участвовать в Кубке Америки

Игроки сборной Бразилии недовольны тем, что узнали о том, что их страна примет Кубок Америки только через прессу, сообщает Globoesporte.

По информации источника, опытные игроки команды, выступающие в Европе, спросили у президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло о возможности пропустить турнир.

«У нас четкое мнение, и мы высказали его президенту. После этого мы попросили футболистов сосредоточиться только на игре с Эквадором. Но они потребовали переговоров с президентом. Это был честный разговор. С тех пор позиция спортсменов стала понятна. Мы не собираемся ее сейчас выражать. Сейчас для нас главное - выиграть матч с Эквадором. Мы понимаем, что после этого ситуация прояснится», - сказал главный тренер сборной Бразилии Тите на пресс-конференции.

Игроки «селесао» на это тему высказываться не стали.

Матч квалификации к чемпионату мира-2020 Бразилия-Эквадор состоится 5 июня.