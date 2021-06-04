Талалаев заявил, что у некоторых команд РПЛ есть долги по премиальным

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что у некоторых команд топ-10 российской премьер-лиги (РПЛ) есть задержки по зарплате.

«Мы общаемся между собой в клубах, у нас ни на один день не задерживали зарплаты. А несколько команд, которые выше нас в таблице, имеют долги по премиальным за тот год», - приводит слова Талалаева «Чемпионат».

Напомним, что 48-летний специалист возглавил «Ахмат» 26 июля 2020 года, под его руководством грозненская команда в прошлом сезоне заняла 11 место в РПЛ и дошла до полуфинала Кубка России.