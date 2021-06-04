«Ливерпуль» готов подписать форварда «Лидса» Рафинью

Фланговый нападающий «Лидса» Рафинья может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает британский журналист Грэм Смит на своей странице в Twitter, 24-летнего бразильца намерен подписать «Ливерпуль», планирующий усилить свою атакующую линию перед началом сезона-2021/22.

В данный момент клубы пока не ведут переговоров между собой относительно перехода вингера, однако в ближайшее время руководство «мерсисайдцев» отправит запрос по поводу возможной суммы за данный трансфер.

Рафинья перешел в «Лидс» в октябре прошлого года из «Ренна» за 18,58 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за английскую команду 32 матча, забил семь голов и отдал девять ассистов. Его контракт истекает летом 2024-го.