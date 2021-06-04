Андрей Талалаев: Семенов прибавил по работе на максимальной мощности

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев выделил плюсы защитника своей команды и сборной России Андрея Семенова.

«Андрей отрезает много игроков своими передачами. Мы видим, что он очень сильно прибавил по работе на максимальной мощности. Работа с мячом хорошая, плюс универсален. Семенов может играть и в схеме с тремя центральными, и с двумя. Когда говорят про Джикию, то Георгий – это борьба, единоборства, эмоции. Но с точки зрения работы с мячом, чтения игры, страховки и игры на опережение Семенов всегда в лидерах», - приводит слова Талалаева «Чемпионат».

В прошлом сезоне Семенов сыграл за клуб в 23 матчах, в которых забил два гола.

В составе сборной России 32-летний защитник принял участие в 25 играх.