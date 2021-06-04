Евгений Варламов: Непонятно, почему ЦСКА так долго держался за Гончаренко – команда была в тупике

Бывший защитник ЦСКА Евгений Варламов считает, что руководство армейцев приняло правильное решение, уволив главного тренера Виктора Гончаренко по ходу сезона-2020/21.

Напомним, что 43-летний специалист покинул столичный клуб 22 марта после домашнего поражения от «Зенита» (2:3) в матче 23-го тура РПЛ. На этой должности его сменил Ивица Олич.

– Да я удивлен, что его раньше не убрали! Решение напрашивалось еще в прошлом сезоне, когда после разгрома от «Зенита» Гончаренко собрал вещи и в Белоруссию укатил. Почему за него так держались? Видно же было – команда в тупике. Это касается и качества игры, и отношений с тренером. Нарушилась «химия». Отсюда и нервные срывы Виктора Михайловича, – цитирует Варламова «Спорт-Экспресс».

ЦСКА завершил прошедший сезон на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, не попав в еврокубки.