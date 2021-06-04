Андрей Талалаев: Эмоциональность Тедеско мне никак не мешает

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к бывшему наставнику московского «Спартака» Доменико Тедеско.

«Доменико лестно отозвался о работе, которую мы проделали. Буквально три-четыре фразы, но было приятно. Он сказал, что первый тайм (в 30-м туре РПЛ - прим.) был вообще классный в нашем исполнении. Его эмоциональность мне никак не мешает. Я близок к Доменико по своим проявлениям реакций. Меня это не раздражало», - приводит слова Талалаева «Чемпионат».

Напомним, что Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года, подписав контракт до окончания сезона-2020/21.

В декабре 2020 года стало известно, что немецкий специалист не станет продлевать соглашение с московским клубом по семейным обстоятельствам.