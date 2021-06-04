Все тесты игроков сборной России на коронавирус показали отрицательный результат

Игроки сборной России, а также представители тренерского и административного штабов национальной команды прошли тестирование на Covid-19.

По информации RT, ссылаясь на пресс-службу РФС, все результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными.

Напомним, что на чемпионате Европы-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе B, где они сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

5 июня сборная России проведет контрольную встречу против команды Болгарии. Начало матча – в 18:00 мск.