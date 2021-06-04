Самошников не тренируется в общей группе сборной России

Защитник «Рубина» Илья Самошников не участвует в тренировке сборной России, сообщает ТАСС.

Напомним, что, по словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, футболист получил травму задней поверхности бедра перед тем, как была определена окончательная заявка сборной России на чемпионат Европы, и именно поэтому Самошников не был в нее включен.

Помимо игрока «Рубина» из расширенного списка в заявку российской команды не попали защитник «Динамо» Роман Евгеньев и вратарь «Зенита» Андрей Лунев. Однако, из-за того, что замены в ней (из-за травм или заражения коронавирусом) возможны до самого старта турнира, все три футболиста находятся в расположении национальной команды.

Добавим, что перед тем, как принять участие на чемпионате Европы, сборная России проведет в Москве товарищеский матч с командой Болгарии. Игра пройдет 5 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе «Динамо».