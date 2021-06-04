«Манчестер Сити» готов выделить 100 миллионов фунтов на трансфер Кейна

«Манчестер Сити» продолжает попытки подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в летнее трансферное окно.

Как сообщает Manchester Evening News, «горожане» планируют приобрести 27-летнего англичанина за 100 миллионов фунтов. В свою очередь, лондонский клуб надеется выручить на продаже своего футболиста на 50 миллионов фунтов больше.

Отмечается, что манчестерская команда может включить в данную сделку нескольких игроков своего состава, чтобы прийти к согласию с руководством «шпор».

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 49 матчах, забил 33 гола и отдал 17 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.