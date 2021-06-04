«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на форварда «Вильярреала» Морено

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено входит в сферу интересов двух топовых клубов Европы.

Как утверждает Todofichajes, 29-летнего испанца хотят подписать «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Сделка может состояться в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что форварда планируют также приобрести «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Рома».

Морено выступает за «Вильярреал» с лета 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 46 проведенных матчах. Вместе с командой форвард стал победителем Лиги Европы.

Контракт игрока с «желтой субмариной» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.