Сергей Хусаинов – о пожизненном отстранении арбитра Васильева: Я поддерживаю такое решение

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал появившуюся информацию о том, что российский судья Станислав Васильев был пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ.

Отметим, что данное решение было принято Российским футбольным союзом (РФС), завершившим служебную проверку в отношении 34-летнего специалиста.

– Мне очень приятно видеть, что в руководство судейского корпуса пришел человек – настоящий красавец. У нас давно не было такого руководителя. Хачатурянц – человек абсолютно нейтральный. Сейчас он разобрался, кто есть кто. Его решения всегда чем-то подкреплены. Я поддерживаю такое решение. Такие меры пройдут на пользу нашему футболу. Чем быстрее очиститься этот отряд, тем лучше, – цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Васильев отсудил 21 матч, в которых показал 134 желтых карточки и две красных. При этом он поставил четыре 11-метровых удара.

Ранее арбитр был отстранен от судейства на время служебной проверки после игры 28-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ахматом» (1:0).