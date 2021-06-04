Зарема Салихова: Мое мнение о кандидатуре Черчесова не совпадает с мнением руководства «Спартака»

Бывший член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова ответила на вопрос о том, почему она выступает против назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера московского клуба.



Ранее Салихова в своем Telegram-канале критически отозвалась о перспективах нынешнего наставника сборной России в стане красно-белых в случае неудачной работы португальца Руя Витории.

– Что касается моих слов про Черчесова, это всего лишь мое личное мнение. С мнением клуба оно не совпадает, – цитирует Салихову «Чемпионат».

24 мая «Спартак» объявил о том, что новым главным тренером команды стал Руй Витория. Отметим, что 51-летний специалист подписал двухлетний контракт с клубом. Ранее он тренировал «Бенфику».