Андрей Червиченко – об отстранении судьи Васильева: Хачатурянц – молодец, вычищает все это болото

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему пожизненного отстранения арбитра Станислава Васильева от работы на матчах РПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) принял данное решение после служебной проверки, проведенной в отношении 34-летнего специалиста.

– Нужно брать новых арбитров – пусть они ошибаются поначалу, но это лучше чем всезнающие арбитры будут исполнять такие кульбиты. У нас не было ни одного тура без скандала. Хачатурянц – молодец, вычищает все это болото. Терпение кончилось. Против него тоже есть различные контрдвижения. Судьи сражаются за свое благополучие, а Хачатурянц сражается за чистоту футбола. Мы должны быть на его стороне, – приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Васильев отсудил 21 матч, в которых показал 134 желтых карточки и две красных. При этом он поставил четыре 11-метровых удара.

Ранее арбитр был отстранен от судейства на время служебной проверки после игры 28-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ахматом» (1:0).