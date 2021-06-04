Официально: «Челси» продлил контракт с Тухелем до 2024 года

Пресс-служба «Челси» сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Как утверждает источник, соглашение между лондонским клубом и 47-летним специалистом рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, Тухель возглавил английскую команду в январе этого года. При нем клуб одержал 20 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел пять поражений.

Ранее под руководством немецкого наставника «аристократы» стали победителями Лиги чемпионов, минимально обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» (1:0).

Также в своей карьере Тухель тренировал «Боруссию» из Дортмунда, «Пари Сен-Жермен» и «Майнц».